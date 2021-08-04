Многострадальную дорогу Салехард – Надым планируют снова открыть в сентябре

На дороге от Салехарда до Надыма продолжаются ремонтные работы. Дорожники пообещали, что после восстановительных работ дорожное полотно сможет выдержать осенние дожди и повышенную сырость. Весенняя ситуация с появлением труднопроходимых участков не повторится, заверили строители.

«Осенью дорога продержится – однозначно. Должно быть легче, чем весной. Насыпь просохла, продолжаем ее восстанавливать», – заявил региональный директор компании «Нова» Андрей Картошкин. Проезд между городами планируют открыть в сентябре. На время ремонта действует ограничение на проезд грузовиков.

Напомним, трассу круглогодичного пользования Салехард – Надым торжественно открытии осенью прошлого года, однако уже весной дорожное полотно просело – это произошло в апреле во время весеннего таяния снегов. Размыв дороги тогда вызвал шквал негодования среди жителей региона. Они поспешили выразить это в соцсетях. После этого было принято закрыть дорогу и провести ремонтные работы. Всем же местным жителям, которые рассчитывали воспользоваться трассой чтоб уехать на машине в летние отпуска, представители возможность воспользоваться паромом.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 04.08.21

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