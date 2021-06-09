Жители ямальского посёлка обратились к Артхову: год дорог в ЯНАО прошел, а их так и нет

Жители микрорайона Коротчаево, недалеко от Нового Уренгоя написали письмо Дмитрию Артюхову с просьбой отремонтировать участок федеральной трассы. Конкретно речь идёт об участке дороги по улице Шоссейная, которая является частью федеральной трассы Сургут-Салехард. Об этом сообщает издание НУР24. Как утверждают общественники из организации «Наш дом Коротчаево», ремонтировался этот участок около 20 лет назад. В ближайшее время, как сказали общественникам в Уренгойдорстрое, такой ремонт не планируется. Дорога со временем становится труднопреодолимой: ямы и выбоины представляют опасность для водителей. «Уважаемый Дмитрий Андреевич, прошлый 2020 год был объявлен годом дорог, но важнейший, как для жителей района Коротчаево, так и для транзитного автотранспорта, участок автодороги «Сургут – Салехард», проходящий через наш район, так и не был отремонтирован. Мы, жители района, очень надеемся на то, что Вы обратите внимание на данную, имеющую огромное значение для нас, жителей проблему, и дорога будет приведена в надлежащее состояние», – говорится в обращении общественников, направленном в адрес губернатора Артюхова.

О реакции аппарата ямальского губернатора пока ничего не известно.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 09.06.21

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