Дорогу Салехард – Надым полностью закрыли до августа

Трассу, которая связывает столицу Ямала с «большой землей» окончательно закрыли.

«В связи с проведением работ на автомобильной дороге Надым-Салехард на участке 1060 – 1246 км вводится полное прекращение движения транспортных средств до 1 августа 2021 года. Также напомним, что для сохранности автомобильной дороги Надым- Салехард ограничения по осевым нагрузкам будут действовать до 1 октября 2021 года.

С приказом можно ознакомиться по ссылке», – сообщает ямальский департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Напомним, проблемы на трассе начались весной, из-за подтоплений и грязевых потоков. В результате трасса была частично перекрыта для ремонтных работ. Решение о полном закрытии принято «в связи с выявлением дефектов и повреждений автомобильной дороги, создающих угрозу безопасности дорожного движения».

Дорогу для круглогодичного проезда торжественно открыл губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в ноябре 2020 года.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 04.06.21

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