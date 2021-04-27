Трассу Надым – Салехард, которую размыло паводковыми водами, откроют только для перевозчиков жизненно важных грузов

Трассу Надым – Салехард откроют через три недели и только для предпринимателей, которые будут перевозить жизненно важные грузы – продукты и медикаменты, сообщили в сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Остальным придётся ждать как минимум до августа.

Напомним, движение между Надымом и Салехардом приостановили в минувшее воскресенье из-за того, что трассу местами фактически залило грязью и талыми водами. Восстановить дорожное покрытие сейчас пытаются подрядчики.

При этом в случае острой необходимости водителей будут пропускать, в департаменте намерены к каждому случаю подходить индивидуально. «Будем рассматривать в индивидуальном порядке проезд граждан, которым это необходимо. Тем не менее, прошу всех внимательно взвесить: если нет необходимости, то просто так не кататься», – прокомментировал ситуацию «Ямал – Регион» директор департамента Денис Напольских.

Лето – сезон массовых отпусков для северян, поэтому билеты на самолёт или поезд раскупаются, как правило, заранее. Смогут ли теперь уехать в отпуск те, кто запланировали поездку по автодороге – неизвестно.

Салехард, Марина Дремова

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