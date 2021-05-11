Новую трассу Салехард-Надым, размытую паводком, закрывают с 12 мая и до октября

На Ямале с завтрашнего дня, 12 мая, закрывают дорогу, соединяющую Надым и Салехард. Соответствующий приказ главы регионального департамента транспорта размещен на сайте ведомства.

Напомним, открытую в конце 2020 года долгожданную дорогу в конце апреля пришлось закрыть из – за паводка и грязи.

Движение по трассе будет прекращено полностью до 13 июня, а в ограниченном режиме она будет работать, как минимум, до октября.

В течение трех месяцев по дороге пропустят только автомобили с социально значимыми грузами для муниципалитетов. Правда, и для них будут действовать ограничения по весу прицепа на каждой оси. Таким образом, ямальцы, которые планировали ехать в отпуск на машине, теперь будут вынуждены пересмотреть планы, ведь их на аварийную дорогу точно не пустят.

Салехард, Марина Дремова

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