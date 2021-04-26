В ЯНАО паводком размыло новую дорогу Салехард – Надым – движение закрыто на неопределенное время

Дорогу Салехард – Надым временно закрыли для проезда всех видов транспорта. Сложные участки подмыло талыми водами. Причина – резкое повышение температуры, сообщает пресс-служба губернатора региона. Проезд для всех автомобилей будет закрыт до отхода талых вод. Последствия устраняют подрядные организации – восстанавливают проезжую часть.

«Временно приостанавливается проезд по дороге Салехард – Надым. Ввести ограничения пришлось из-за резкого повышения температуры воздуха и начала активного таяния снега, сложные участки подмыло талыми водами», – говорится в сообщении.

Из-за потепления, промёрзший зимой песчано-гравийный наст, превратился в непролазное месиво. Поначалу дорожники пытались устранить изъяны, но ситуация оказалась настолько серьёзной, что все усилия оказались напрасными. «Открывая сквозной проезд по дороге, мы понимали, что в весенний период столкнемся с трудностями на нескольких участках. Нынешняя весна оказалась теплой, снег начал таять быстро и рано. Поэтому принято решение переждать самый тяжелый период паводка, после чего специалисты приведут дорогу в нормативное состояние. Подрядные организации продолжат работы по содержанию, а также по устранению последствий активного таяния снега», – прокомментировал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Денис Напольских.

Отметим, что дорогу Салехард – Надым северяне ждали десятки лет, а открыли её в конце 2020 года. Теперь отпускникам придётся ждать окончания паводка, чтоб куда-то выехать из своих регионов.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 23.04.21

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