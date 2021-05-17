Контракт «Ямалспаса» в Тюмени продлён до 31 мая из-за сложной обстановки

Салехард, Тюмень, Май 17 (Новый День, Марина Дремова) – Губернатор Ямала продлил работу ямальских спасателей в Тюменской области до 31 мая, сообщил руководитель салехардского поисково-спасательного отряда Гаврил Сердюков. По соглашению Александра Моора и Дмитрия Артюхова, ямальские огнеборцы помогают тушить пожары тюменским коллегам. Сегодня 50 сотрудников «Ямалспаса» ликвидируют природные пожары в труднодоступных местах Вагайского и Ярковского районов. До очагов возгораний спасатели добираются на вездеходах. Накануне они помогли погасить самый крупный пожар в Юргинском районе. В эти минуты идет ликвидация возгорания в районе деревни Железный Перебор, Муллашей и озера Андреевского. Там с утра обнаружили 2 пожара, пришлось эвакуировать людей из санаториев.

Обстановка с лесными пожарами в регионе остается напряженной.

Ямал. Другие новости 17.05.21

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