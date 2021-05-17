Огонь добрался до тюменских санаториев. Началась эвакуация

В Тюменском районе лесные пожары вплотную подошли к населённым пунктам, санаториям и базам отдыха. К примеру, напряженная ситуация складывается у санатория «Пышма». К счастью, бОльшая часть постояльцев как раз сегодня закончили плановый курс лечения и реабилитации, и уже выехали, сообщает корреспондент «Нового Дня». Остальные 22 человека сейчас перевозятся в областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник». К эвакуации уже готовы Винзилинский психоневрологический диспансер, санаторий «Хвойный», «Градостроитель», «Ласточка», «Хвойный», «Жемчужина». «ТюменьPRO» сообщает, что пожар добрался до турбазы «Куба».

Сегодня утром, 17 мая, по данным ГО и ЧС, в Тюменском муниципальном районе действовали два лесных пожара. Крупный пожар начался в пяти километрах от дер. Железный Перебор Тюменского района. Второй лесной пожар, в 4,6 км от села Червишево. Позже региональное управление МЧС отрапортовало о локализации пожара на площади 415 га. Но из-за сильного ветра, который сейчас наблюдается в Тюменском районе, огонь снова активизировался. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, «ситуация меняется каждые 10 минут». Для размещения людей подготовили школы в поселках Винзили и Боровский, сообщили в пресс-службе администрации Тюменского района.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 17.05.21

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