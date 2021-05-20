На Ямале возбудили дело в отношении мужчины, из-за которого перевернулась лодка и погиб пятимесячный ребенок

На Ямале возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который допустил опрокидывание ложки с семью пассажирами на борту. В результате инцидента погиб пятимесячный ребенок.

Напомним, ЧП случилось вечером 18 мая на реке в 10 км от посёлка Кутопьюган.

По данным следствия, ямальчанин, не имея удостоверения на право управления маломерным судном, взял на борт моторной лодки «Казанка-5М4» семь пассажиров, в числе которых были четыре ребенка. При движении по реке в направлении села Кутопьюган Надымского района подозреваемый допустил опрокидывание судна, что повлекло гибель пятимесячного ребенка. Сам водитель и остальные пассажиры, в том числе трое детей, смогли самостоятельно выбраться из воды.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека), сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

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