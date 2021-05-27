Главный ямальский дорожник ушёл в отставку

Директор ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Игорь Маношкин покинул свой пост. Эту информацию подтвердили в пресс-службе губернатора ЯНАО. Чиновник ушёл по собственному желанию. Исполнять обязанности руководителя будет Денис Конев.

Уход Маношкина связывают со скандальным закрытием трассы федерального значения Салехард – Надым, кадровые перестановки были ожидаемы.

Весной трассу стало заливать талыми водами и грязью, сначала движение по ней ограничили, а потом и вовсе закрыли для ремонта. Игорь Маношкин стал руководителем дирекции в 2018 году, после того, как его предшественник Максим Першиков ушёл на повышение – главой регионального департамента транспорта. На руководящей должности он не задержался.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 27.05.21

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