Ямал вслед за Югрой обещает отгулы за прививки от ковида

В ЯНАО заимствуют опыт соседей и рекомендуют работодателям отпускать сотрудников в отгулы после прививки от COVID-19. Соответствующее постановление губернатора Дмитрия Артюхова размещено на сайте правительства. «Рекомендовать всем работодателям, в том числе индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории ЯНАО, предоставить в соответствии с трудовым законодательством день отдыха с сохранением среднего заработка работникам, вакцинированным против новой коронавирусной инфекции с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию, имеющих сертификат о профилактических прививках установленного образца», – говорится в тексте. Ранее подобный опыт введи в соседнем ХМАО.

Кроме того, ямальцев заманивают на прививку от коронавируса лотереей. По итогам первого этапа акции «Ямал привит» уже разыграли айфоны, велосипеды, беспроводные наушники, колонки и другие призы, сообщает пресс-служба губернатора.

На данный момент на Ямале привито 83 тысячи человек, в том числе более 60 тысяч – и второй дозой вакцины от ковида.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 02.06.21

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