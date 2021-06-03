Главный юрист Ямала разрешил спор о справках в детские сады и школы

Лидер регионального отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Погорелый устранил конфликт, разгоревшийся между родителями и руководителями детских садов из-за предоставления медицинских справок.

Напомним, в конце мая в родительских чатах ямальских детских садов развернулись дискуссии об обязательном предоставлении медицинских справок. Известный блогер Ямала Анастасия Рулёва сделала публичное заявление с призывом к главному кандидату в ГосДуму Дмитрию Погорелому решить проблему юридического конфликта между руководителями детских садов и родителями воспитанников.

«…детские сады не имеют права требовать от родителей справку от врача, если ребенок не ходил в сад больше 5 дней, якобы такие требования незаконны. При этом в садах по прежнему принимают детей только при наличие справки от педиатра. У нас же есть, так называемый, «главный юрист Ямала» @pogorelyi_dv , поэтому хочу обратиться к нему за пояснениями по этому поводу. Так как пока никто не может поставить точку в этом вопросе. В саду говорят одно, в сети пишут другое», – пишет в своем посте ямальский блогер.

Директор департамента образования ЯНАО Марина Кравец в эфире проекта «Юридическая среда» в Инстаграм разъяснила родителям: требование справок со стороны администраций образовательных учреждений незаконны в случае, если ребенок пропускал посещение садика или школы не по болезни. «Мы с коллегами этот вопрос проработаем и в кратчайшие сроки проведем работу по внесению изменений в договоры с родителями. Но если ребенок заболел, то справка необходима», – прокомментировала она.

Напомним, правила СанПин, которые вступили в силу 1 января 2021 года в России, отменили так называемое «правило пяти дней». Раньше, если ребенок пропускал школу или детский сад пять дней и более по семейным обстоятельствам, вернуться в учреждение мог только с медицинской справкой. В ряде регионов по этому поводу идут судебные разбирательства.

Дмитрий Погорелый поблагодарил Марину Кравец за открытый диалог. «Ассоциация юристов подключилась к этому вопросу. Это требование закона должно быть исполнено. Сейчас необходимо проконтролировать. Прошу родителей писать мне в социальных сетях, если проблема на местах не решена», – подытожил Дмитрий Погорелый.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 02.06.21

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