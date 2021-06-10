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Четверг, 10 июня 2021, 11:41 мск

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Следователь отпустил домой ямальского олигарха

Ямальский олигарх Олег Ситников вышел на свободу из СИЗО. Как сообщает Международный антикоррупционный портал,

Старший следователь СУ СРК РФ по ЯНАО Михаил Никитин пояснил пребывание предпринимателя в ИВС проведением активных следственных действий, в том числе очных ставок. Сейчас для 70-летнего бизнесмена избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, Ситников был задержан 8 июня 2021 года. Как сообщила сегодня пресс-служба СУ СКР РФ по ЯНАО, Ситников подозревается в совершении экономического преступления в особо крупном размере. Речь идет о части 2 статьи 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, совершенное в особо крупном размере).

«По данным следствия, в период с марта 2018 года по октябрь 2019 года фактический руководитель коммерческой организации ООО «Магистраль», достоверно зная о размере имеющейся у предприятия задолженности по налогам, умышленно сокрыл от налоговых органов в особо крупном размере денежные средства ООО «Магистраль», на общую сумму 84,5 млн рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации должно быть произведено взыскание недоимки по налогам.

В настоящее время в Новоуренгойском городском суде рассматривается уголовное дело по обвинению бизнесмена в совершении еще ряда налоговых преступлений, в результате которых обвиняемый причинил бюджету Российской Федерации ущерб в размере более 700 млн рублей», – говорится в пресс-релизе СУ СКР РФ по ЯНАО.

Расследование уголовного дела продолжается.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 10.06.21

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