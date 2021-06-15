На Ямале ликвидируют три больших пожара

Три больших пожара действуют сегодня на Ямале. Как сообщает департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО, 15 июня огнеборцы ликвидируют возгорания на площади 4 гектара. Одно из них – на площади 2 га – локализовано.

На тушении работает 26 человек из числа сотрудников Ямалспаса.

Всего с начала пожароопасного сезона 2021 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа было зарегистрировано 12 природных пожаров на общей площади 107,2 га, из них:

– на землях лесного фонда – 7 лесных пожаров на общей площади 66,0 га;

– на землях иных категорий – 5 пожаров на общей площади 41,2 га.

За аналогичный период прошлого года на территории округа было зарегистрировано 24 пожара на площади 1 136,5 га.

На территории округа на 15 июня 2021 года действует средняя степень пожарной опасности в лесах.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 15.06.21

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