На Ямале ликвидировали все природные пожары

В ЯНАО ликвидировали все природные пожары.
Как сообщает департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса региона, по состоянию на 09:00 местного времени 17 июня 2021 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа действующих ландшафтных пожаров нет.
С начала пожароопасного сезона 2021 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 19 природных пожаров на общей площади 149,61 га, из них:
– на землях лесного фонда – 14 лесных пожаров на общей площади 108,41 га;
– на землях иных категорий 5 пожаров на общей площади 41,2 га.
За аналогичный период прошлого года на территории округа было зарегистрировано 24 пожара на площади 1 136,5 га.
На территории округа на 17 июня 2021 года действует средняя степень пожарной опасности в лесах.
Напомним, что 15 июня департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса сообщал о трех пожарах в ЯНАО, огнем было охвачено 4 га леса.
Салехард, Елена Васильева
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