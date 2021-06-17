На Ямале ликвидировали все природные пожары

В ЯНАО ликвидировали все природные пожары.

Как сообщает департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса региона, по состоянию на 09:00 местного времени 17 июня 2021 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа действующих ландшафтных пожаров нет.

С начала пожароопасного сезона 2021 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 19 природных пожаров на общей площади 149,61 га, из них:

– на землях лесного фонда – 14 лесных пожаров на общей площади 108,41 га;

– на землях иных категорий 5 пожаров на общей площади 41,2 га.

За аналогичный период прошлого года на территории округа было зарегистрировано 24 пожара на площади 1 136,5 га.

На территории округа на 17 июня 2021 года действует средняя степень пожарной опасности в лесах.

Напомним, что 15 июня департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса сообщал о трех пожарах в ЯНАО, огнем было охвачено 4 га леса.

Салехард, Елена Васильева

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