ЯНАО: за сутки 28 человек заболели коронавирусом

28 человек за минувшие сутки заболели коронавирусной инфекцией нового типа в ЯНАО. Как сообщает региональный оперативный штаб, в больницах растет количество госпитализированных. Сейчас под наблюдением медиков находится 184 пациента с подтвержденным ковидом и внебольничными пневмониями.17 пациентов – в тяжелом состоянии, 12 человек самостоятельно дышать не могут и подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки выявлено 3 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период пандемии – 6 167).

25 случаев заболевания в структуре МО округа распределились следующим образом:

Новый Уренгой – 1 (за весь период – 6963)

Ноябрьск – 2 (за весь период – 4457)

Салехард – 9 (за весь период – 3733)

Пуровский район – 1 (за весь период – 3429)

Губкинский – 4 (за весь период – 2729)

Лабытнанги – 7 (за весь период – 2017)

Приуральский район – 1 (за весь период – 840).

В других муниципальных образованиях ЯНАО новых случаев нет.

Напомним, что ЯНАО на фоне плавного роста статистики заболеваемости ужесточается контроль масочного режима, граждан активно призывают вакцинироваться. В Новом Уренгое в ожидании третьей волны ковида, даже при единичных случаях заболевания (накануне там было выявлено 2 заболевших, сегодня – 1) принято решение отменить общегородской выпускной и День молодежи.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 17.06.21

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