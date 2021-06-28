Замглавы Салехарда ушел со своего поста, чтобы участвовать в выборах в Госдуму

Иван Вершинин ушел с поста заместителя главы администрации Салехарда. Он будет участвовать в выборах в Государственную Думу. Об этом политик сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

В должности заммэра Вершин курировал сферы культура, спорта и молодёжной политики, напоминает Муксун.FM. До этого он работал помощником депутата, а потом и депутатом ямальского Законодательного собрания. На выборы в Госдуму он идёт от фракции ЛДПР.

«За период своей работы в качестве окружного депутата отработал порядка 1,8 тысяч обращений граждан, по итогам созыва вошел в пятерку наиболее активных депутатов округа по версии фонда «Региональная политика». Планирую идти на победу – иначе не давал бы своего согласия на выдвижение! По-другому работать не умею», – отметил политик.

Также Иван Вершинин пообещал, что планирует еще более активно защищать права и интересы северян и скоро будет готова его предвыборная программа.

Напомним, что Владимир Жириновский рассчитывает, что ЛДПР получит 20% голосов избирателей на думских выборах. По его оценке, в этом году шансы либерал-демократов на успех выросли на фоне негатива у избирателей, вызванного пандемией. «Надеемся получить 20 процентов, не менее. А может, и больше», – цитирует политика «Парламентская газета».

Салехард, Елена Васильева

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