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Пятница, 25 июня 2021, 16:13 мск

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ЛДПР утвердила список кандидатов на выборах в Госдуму

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский возглавил общефедеральный часть списка кандидатов партии на выборах в Госдуму VIII созыва. Решение об этом было утверждено на съезде ЛДПР в пятницу, 25 июня, по итогам голосования его делегатов.

Вторым номер в партсписке значится глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, третьим – депутат Госдумы, замглавы высшего совета ЛДПР Сергей Каргинов, сообщает ТАСС.

В первую пятерку также вошли глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.

Кроме того, в федеральный список включены депутат Госдумы Василий Власов, замглавы Рособрнадзора Борис Чернышов, депутаты Госдумы Андрей Луговой, Дмитрий Свищев и Валерий Селезнев, депутат Государственного совета Адыгеи Каплан Панеш, депутат Госдумы V созыва Аркадий Свистунов, советники лидера ЛДПР – президент Российской ассоциации по связям с общественностью Станислав Наумов и самарский депутат Владимир Кошелев, а также депутат Госдумы IV созыва Иван Мусатов.

Всего в партсписок вошло 219 человек по 58 региональным группам. Делегаты съезда также утвердили список из 225 кандидатов по одномандатным округам.

Владимир Жириновский рассчитывает, что ЛДПР получит 20% голосов избирателей на думских выборах. По его оценке, в этом году шансы либерал-демократов на успех выросли на фоне негатива у избирателей, вызванного пандемией. «Надеемся получить 20 процентов, не менее. А может, и больше», – цитирует политика «Парламентская газета».

Ранее сегодня сын Жириновского вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев сообщил в своем Facebook, что не будет участвовать в нынешних выборах в Госдуму и «приостановит свое участие в политической жизни страны». Он отметил, что это решение было «обдумано на протяжении нескольких месяцев» и согласовано с ЛДПР. Лебедев предпочел не говорить о причинах ухода из политики и дальнейших планах.

Москва, Наталья Петрова

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