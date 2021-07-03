Ушёл из жизни первый председатель Государственной Думы ЯНАО Николай Бабин

3 июля стало известно о кончине почетного гражданина Ямала Николай Бабин. Николая Андреевича вспоминают как умного и дальновидного администратора и политика. С 1977 года его жизнь неразрывно связана с Ямалом. Николай Бабин вывел два изначально убыточных совхоза «Верхне-Пуровский» и «Байдарацкий» в передовики. В 1994 году стал первым Председателем Государственной Думы ЯНАО.

Кроме того, Николай Бабин работал председателем Счётной палаты Ямала и заместителем губернатора по вопросам АПК. В 2014 году избран депутатом Тюменской областной думы.

Земляки и коллеги оставляют теплые слова в память о Николае Андреевиче в соцсетях. Его называют жизнерадостным человеком, озорным и общительным, никогда не унывающим.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов выразил глубокие соболезнования родным, коллегам и землякам Николая Андреевича: «От имени правительства Ямало-Ненецкого автономного округа и от себя лично выражаю сочувствие и поддержку родным, друзьям, коллегам – всем, кто знал Николая Андреевича. Это был человек-эпоха, настоящий патриот, истинный северянин. Почти полжизни он трудился в автономном округе, внес огромный вклад в его развитие. Николай Бабин всегда отстаивал интересы северян, всем сердцем любил Ямал. Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах. Помним, скорбим».

Салехард, Александр Непомнящий

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