В Салехарде открыли мемориальную доску в память о депутате Николае Бабине

В Салехарде открыли мемориальную доску памяти политика Николая Бабина. Он скончался в 2021 году. В тот период он был депутатом Тюменской областной думы, однако на Ямале его также помнят как спикера окружной думы и заместителя губернатора ЯНАО по АПК.

Сегодня ему исполнилось бы 80 лет.

Как сообщили в мэрии Салехарда, мемориальную доску установили возле дома, где жил Николай Бабин – по адресу: ул. Ленина, д. 40.

«Николай Андреевич возглавлял совхоз «Верхне-Пуровский» в Тарко-Сале, руководил совхозом «Байдарацкий» в Белоярске, за 3 года сделав его одним из лучших на Ямале. Почетный гражданин Ямала, первый руководитель законодательного органа региона, представитель автономного округа в Совете Федерации, Тюменской областной Думе, заместитель Губернатора Ямала, кавалер ордена Знак Почета и многое другое», – напомнила трудовой путь Николая Бабина депутата Наталия Фиголь. «Вспоминая светлый образ, энергичную речь, лучезарную улыбку, искрящийся взгляд, не хочется предаваться унынию. Не таким был Николай Андреевич», – добавила парламентарий.

фото – тг-канал депутата Сергея Ямкина

Салехард, Наталья Ефремова

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