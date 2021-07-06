На Ямале 15-летний сельчанин с ножом напал на своего приятеля

В ямальском селе 15-летний школьник с ножом напал на приятеля. Инцидент произошел в Гыде. По данным регионального СКР, подросток поссорился со своим 19-летним знакомым и несколько раз ударил его ножом в грудь. Пострадавший сейчас находится в больнице, ему оказывают помощь.

В отношении же нападавшего подростка возбуждено уголовное дело по фактур причинения тяжкого вреда здоровью. Кроме того, силовики намерены дать оценку работы органов, ответственных за профилактику детской преступности.

Салехард, Александр Непомнящий

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