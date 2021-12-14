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Вторник, 14 декабря 2021, 15:03 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

На Ямале в криминальном селе юная девушка убила женщину из-за ревности

Несовершеннолетняя жительница села Гыда зарезала 28-летнюю женщину из-за ревности. Она отправится в воспитательную колонию на 5 лет 5 месяцев.

В пресс-службе следственного управления СК Ямала описывают трагедию: «Вечером 28 августа 2021 года в селе Гыда 17-летняя местная жительница в ходе ссоры нанесла удары ножом 28-летней женщине. От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте. Причиной конфликта, предшествующего убийству, стала ревность и личные неприязненные отношения с потерпевшей».

За день до происшествия обвиняемая ударила полицейского.

Девушка признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Это далеко не первое жестокое преступление в Гыде. В 2018 году четверо юношей там насмерть забили отверткой и ножом мужчину. В 2017 году педагоги Гыданской школы-интернат обращались к прежнему губернатору Ямала Дмитрию Кобылкину из-за того, что ученики нападали не только на педагогов, но и держали в страхе посёлок. В 2021 году в Гыде 15-летний школьник с ножом напал на приятеля.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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