На Ямале за жестокое убийство осудили банду из криминального села, на которое жаловались губернатору

На Ямале вынесен приговор банде юношей, которые сообща нанесли товарищу 84 удара ножом и отверткой.

Как уточняет прокуратура ЯНАО, убийцы, а их четыре человека, отправятся в колонию строго режима на 12 лет.

Как сообщал «Новый День», жестокое преступление в селе Гыда было совершено в августе 2018 года. Четверо юношей, 2000 и 1998 годов рождения, распивали алкоголь. Один из них предложил убить присутствующего в квартире односельчанина, с которым сложились неприязненные отношения. Заручившись поддержкой приятелей, зачинщик с силой нанес удар ногой в область головы потерпевшего. «После этого, передавая друг другу отвертку и нож, обвиняемые по очереди нанесли мужчине не менее 84 ударов в жизненно важные части тела. Добивали они свою жертву стеклянной бутылкой», – сообщили в СУ СКР Ямала.

После этого компания отправилась воровать водку на складе у местного предпринимателя. Владелец товара застиг их и спугнул.

В 2017 году село, где произошло резонансное убийство, прославилось на весь округ. Педагоги Гыданской школы-интернат пожаловались на разгул криминала. Они отправили коллективное обращение к экс-губернатору Ямала Дмитрию Кобылкину из-за того, что ученики интерната нападали не только на педагогов, но и держали в страхе посёлок. Когда реакции не последовало, сотрудники учреждения обратились в СМИ. После этого начались масштабные проверки интерната для детей тундровиков. Вскрылись нарушения, в том числе и в госконтрактах на обеспечение детей, а также в деятельности школы.

Тазовский район, Гыда, служба информации

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