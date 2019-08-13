На Ямале осудят банду юношей из села, которое прославилось криминалом после письма губернатору

В Тазовском районе, в селе Гыда, завершено расследование жестокого убийства: четверо юношей насмерть забили отверткой и ножом мужчину. Поводом стал давний конфликт одного из членов группы с убитым.

Напомним, на криминал в Гыде и разгул молодежных преступных группировок жаловались еще несколько лет назад губернатору ЯНАО Дмитрию Кобылкину.

Подробности нового преступления раскрывают в следственном управлении СК ЯНАО. ЧП случилось год назад- в августе 2018 года.

«В ночь с 7 на 8 августа 2018 года в селе Гыда четверо юношей, 2000 и 1998 годов рождения распивали алкоголь. Один из них предложил убить присутствующего в квартире односельчанина, с которым сложились неприязненные отношения. Заручившись поддержкой приятелей, зачинщик с силой нанес удар ногой в область головы потерпевшего. После этого, передавая друг другу отвертку и нож, обвиняемые по очереди нанесли мужчине не менее 84 ударов в жизненно важные части тела. Добивали они свою жертву стеклянной бутылкой», – сообщили в СУ СКР Ямала.

После этого компания отправилась воровать водку на складе у местного предпринимателя. Владелец товара застиг их и спугнул.

Судить участников банды будут за совершение преступлений, предусмотренных п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 3 ст. 30, п. «а,б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в хранилище).

Тазовский район, Служба информации

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