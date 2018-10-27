На Ямале силовики снова проверяют интернат для тундровиков из-за избиений

Следователи вновь проверяют школу-интернат в Тазовском районе, учителя которой в 2017 году жаловались губернатору. Поводом стало то, что по предварительным данным следствия, в Гыданской школе-интернате учитель побил ребёнка.

По информации следственного управления СК Ямала, инцидент произошёл 15 октября 2018 года. «Педагог во время урока применила физическое насилие к учащемуся второго класса школы. Следствие проводит комплекс мероприятий для установления обстоятельств произошедшего, в том числе будет дана правовая оценка действиям педагога, а также руководства школы», – рассказали силовики.

После проверки следователи примут решение, возбуждать или нет уголовное дело.

В 2017 году педагоги Гыданской школы-интернат отправили обращение к губернатору Ямала Дмитрию Кобылкину из-за того, что ученики нападали не только на педагогов, но и держали в страхе посёлок. Когда реакции не последовало, сотрудники учреждения обратились в СМИ. После этого начались масштабные проверки интерната для детей тундровиков. Вскрылись нарушения, в том числе и в госконтрактах на обеспечение детей, а также в деятельности школы.

Тазовский, служба информации

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