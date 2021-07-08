На Ямале упал легкомоторных самолёт. Экипаж уже найден спасателями

В Красноселькупском районе спасатели обнаружили экипаж легкомоторного самолета P2002 «Sierra», который потерпел крушение. Оба пострадавших находятся в сознании и были эвакуированы на вертолёте МИ-8 в село Толька.

Ранее воздушное судно P2002 «Sierra» вылетело из села Толька для мониторинга лесопожарной обстановки, однако позже пропало с радаров. На его поиски отправились самолет АН-26 из Нижневартовская и вертолёт МИ-8.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 08.07.21

Жительница Ямала перевела мошенникам более 1 миллиона «инвестиций». / Житель Югры ругался и дебоширил на борту самолета. / В Тарко-Сале горел вещевой склад НОВАТЭка. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»