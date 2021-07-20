По факту падения легкомоторного самолета на Ямале возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по факту авиационного происшествия в Ямало-ненецком автономном округе. Уральское следственное управление начинает разбирательство обстоятельство ЧП по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Напомним, что 8 июля 2021 года в болотистой местности в 56 км от села Толька Красноселькупского района ЯНАО произвел жесткую посадку легкомоторный самолет «Sierra» – бортовой номер RA-01865. На борту находились летчик-наблюдатель и член экипажа, который вел мониторинг пожарной ситуации в указанном районе.

В результате жесткой посадки летчик-наблюдатель получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред его здоровью по признаку значительной стойкой утраты общей трудоспособности.

В настоящее время следственным органом проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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