Экипаж самолета, упавшего в Красноселькупском районе, находится в реанимации

Пилот и лётчик-наблюдатель, пострадавшие накануне при жёсткой посадке самолёта в Красноселькупском районе ЯНАО, находятся в реанимации с переломами конечностей. Их состояние оценивается как среднетяжёлое, угрозы жизни нет. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Югры. Именно там пострадавшие проходят лечение.

В Нижневартовск членов экипажа доставили ещё вчера.

Напомним, что ЧП случилось накануне днём. Легкомоторный самолёт пропал с радаров во время планового облёта лесов на предмет изучения пожароопасной ситуации. Позднее его обнаружили спасатели – в 60 километрах от села Толька.

По факту инцидента Уральская транспортная прокуратура организовала проверку. Известно, что лётчик-наблюдатель – сотрудник «Ямалспаса», а пилот – житель Омска.

Нижневартовск, Александр Непомнящий

Нижневартовск. Другие новости 09.07.21

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