Полярные энергетики начали подготовку к новому отопительному сезону

На Ямале энергетики начали подготовку к новому отопительному сезону.

Напомним, что последние батареи были выключены в регионе 8 июля. Самыми последними муниципалитетами, где отопление работало, стали село Сеяха и Мыс Каменный. Там среднесуточная поднялась выше восьми градусов.

Как сообщает АО «Ямалкоммунэнерго», на остаток лета запланированы разные работы – от косметических ремонтов до перекладки труб теплоснабжения с временным отключением потребителей. Соответствующие населенные пункты получат уведомления.

В рамках производственной программы также запланированы замены двигателей и приобретение новой модификации дизель-генераторный установок. Данные мероприятие повысят надежность прохождения осенне-зимнего периода с запасом мощности для жителей округа.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 22.07.21

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