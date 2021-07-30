Как прожить на Ямале на сорок тысяч? Авторская колонка «Нового Дня»

На платформе change.org на этой неделе начался сбор подписей с просьбой к Владимиру Путину и правительству РФ обратить внимание на нищенские зарплаты, которые получают сотрудники Почты России. С инициативой по данному поводу выступил один из ямальчан. Сотрудник почты признался, что на те деньги, которые он получает, прожить в ЯНАО очень трудно.

В ответ на материал РИА «Новый День» пресс-служба Почты России прислала свой комментарий – из него следовало, что средняя зарплата сотрудника Почты – 43 630 рублей и есть еще дополнительные выплаты, так что жаловаться как бы и не на что. Корреспондент РИА «Новый День» Александр Непомнящий, много лет проживший и проработавший на Ямале, написать по данному поводу авторскую колонку. Много или мало – 43 тысячи рублей на Ямале? Читайте в нашем материале.

«Средняя ежемесячная зарплата сотрудников Почты России – 43 630 рублей. С 1 ноября 2019 года зарплаты почтальонов и операторов выросли на 23,6%, сообщили в пресс-службе организации. При этом северные надбавки сотрудникам выплачивают строго по закону.

«Как ответственный работодатель Почта полностью соблюдает нормы федеральных законов в области начисления северных надбавок. Зарплата сотрудников Почты состоит из фиксированной части (оклада) и переменной (премии). Размер премиальной части зависит от того, насколько эффективно работает сам сотрудник и выполнило ли его отделение план по финансовым показателям. Сотрудники отделений получают надбавки, в том числе, от продаж продуктов питания, лотерейных билетов и др. Сотрудникам также предоставляют социальные льготы и гарантии», – сообщили в пресс-службе УФПС Ямало-Ненецкого автономного округа Макрорегион УРАЛ АО «Почта России»

Как именно новым сотрудникам начисляются надбавки, в пресс-службе так и не пояснили. Между тем, по мнению экспертов, любая организация, в том числе и коммерческая, должна в первую очередь мотивировать сотрудника конкурентной зарплатой.

Давайте разбираться. Аноним, который опубликовал запись в одном из пабликов Ноябрьска, сказал, что, – «Зарплата еле дотягивает до 40 тысяч». Т.е. округляя имеем вполне конкретную сумму. Теперь посмотрим, что на эти деньги можно позволить себе, живя в одиночку в самом южном городе Ямала.

Сейчас любой взрослый человек имеет массу обязательств. В среднем каждый платит квартплату, покупает продукты, оплачивает услуги связи. Это – социальный минимум, который нужно потратить, вне зависимости от желания.

Итак, мы провели небольшой соцопрос. По данным, которые предоставили наши респонденты, структура таких платежей съест львиную долю бюджета одинокого молодого человека. Снять однокомнатную квартиру стоит от 15 до 20 тысяч рублей. Сюда уже включен и коммунальный платеж.

Как вариант можно рассмотреть ипотеку. На сайтах по продаже недвижимости, минимальная стоимость «однушки» начинается от 2,5 миллионов рублей. Если воспользоваться ипотечным калькулятором, то обслуживания кредита со ставкой в 8,6% (которые еще нужно постараться получить), обойдется в 20 тысяч ежемесячно. Альтернатива неплохая, но в таком случае необходимо оплачивать коммуналку. А она немного выше средней по стране. от 6-7 тысяч на однушку зимой. И порядка 4,5 тысяч рублей летом. Среднемесячные расходы на месяц за ЖКУ составят 5 тысяч 800 рублей.

Идем далее. Ученые доказали, что человек без еды жить не может. А без нормальной, сбалансированной пищи – может. Но не долго. Поэтому в продуктовый чек на месяц необходимо включать: мясо, молочку, овощи, фрукты и прочие крупы. В усредненном подсчете, сбалансированное питание в Ноябрьске обойдется приблизительно в 10 000 рублей в месяц. Без шика – просто поесть.

Добавим еще немножечко текущих расходов. Транспорт – Ноябрьск все-таки большой по меркам Севера город. Да и в -30 совершать пешие прогулки до работы и обратно хотя бы за пару километров – удовольствия мало. Проездной для взрослого с 1 Июля в Ноябрьске стоит 1400 рублей.

Связь – мобильная и интернет. В самом южном городе Арктического региона цены немного ниже, чем в среднем по округу. Но 1000 рублей выложить все-равно придется.

Вооружаемся калькулятором и плюсуем! Напомним, мы взяли усредненные цифры. Если снимать квартиру, то со всеми платежами останется целых(!) 7000 на карманные расходы. Если же брать квартиру в ипотеку, то останется уже 1800. Круг досуга в таком случае сужается до просмотров фильмов в интернете (который все-таки будет оплачен). Из дома смысла выходить не будет.

Подводя итог, хочется сказать, что это – все-таки усредненный расчет. И в нем нет многих сопутствующих обычной жизни расходов. В него мы не включили, например, покупку одежды. Организацию досуга. Приобретение бытовой техники. А, самое главное, организация отпуска. Даже если копить весь год и откладывать в кубышку премии, которые вряд ли выплачиваются в размере зарплаты. Даже в таком случае большинство курортных направлений по России (зарубежные поездки мы даже не рассматриваем), будут недоступны. Без этих «мелочей», конечно, прожить можно… Но вряд ли в молодости хочется жить именно так. В «своей» квартире, с оплаченным интернетом, день ото дня отправляясь на работу, руководство которой «руководствуется нормами оплаты труда в соответствии с федеральным законодательством»».

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 30.07.21

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