В Лабытнанги ночью горел деревянный дом, 4 человека погибли

В Лабытнанги сегодня ночью горел жилой дом на ул. Гагарина. Службы экстренного реагирования и должностные лица администрации города незамедлительно выехали на место. Жителей дома эвакуировали. В огне погибли 3 человека, еще один умер по дороге в больницу.

Следственный Комитет возбудил уголовное дело по факту гибели четырех человек при пожаре, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

В двухэтажном деревянном здании 32 квартиры, зарегистрировано 37 человек, в том числе 5 несовершеннолетних. С семьями проводится индивидуальная работа. Каждой предложены номера в гостинице. 6 семей заселились в «Семь лиственниц», остальные разместились у родственников. 10 человек – в отпуске.

Как сообщила в соцсетях глава Лабытнанги Марина Трескова, сегодня состоится внеочередное заседание городской комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

«По предварительным данным, причина пожара – беспечность одного из жильцов, обернувшаяся трагедией. Уважаемые горожане! Прошу каждого с максимальной ответственностью подойти к вопросу безопасности." – призвала Марина Трескова.

Лабытнанги, Александр Непомнящий

Лабытнанги. Другие новости 06.08.21

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