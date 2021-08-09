На месте пожара в Лабытнанги обнаружили тело пятого погибшего

По оперативным данным, в 11:50 в ходе разбора сгоревшего дома обнаружены фрагменты тела пятого погибшего. Личность устанавливается. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО. Изначально сообщалось о четырех погибших. Один человек человек умер по дороге в больницу.

Напомним, сегодня ночью в Лабытнанги сгорел деревянный многоквартирный жилой дом. Погорельцев поселили в гостиницу «Семь лиственниц». Пожар тушили 31 человек и семь единиц спецтехники МЧС России. Окружной следственный комитет возбудил уголовное дело.

Лабытнанги, Александр Непомнящий

Лабытнанги. Другие новости 09.08.21

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