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Понедельник, 9 августа 2021, 11:44 мск

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На месте пожара в Лабытнанги обнаружили тело пятого погибшего

Фото ГУ МЧС по ЯНАО

По оперативным данным, в 11:50 в ходе разбора сгоревшего дома обнаружены фрагменты тела пятого погибшего. Личность устанавливается. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО. Изначально сообщалось о четырех погибших. Один человек человек умер по дороге в больницу.
Напомним, сегодня ночью в Лабытнанги сгорел деревянный многоквартирный жилой дом. Погорельцев поселили в гостиницу «Семь лиственниц». Пожар тушили 31 человек и семь единиц спецтехники МЧС России. Окружной следственный комитет возбудил уголовное дело.

Лабытнанги, Александр Непомнящий

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Губернатор Ямала отправился в традиционную поездку по округу на автомобиле. / В Лабытнанги ночью горел деревянный дом, 4 человека погибли. / В Югре полицейские помогли семье из ЯНАО, автомобиль которых оказался в кювете. Читать дальше

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