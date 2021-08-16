На Ямале досрочное голосование в труднодоступной местности займет половину сентября

На Ямале с 29 августа по 16 сентября пройдет досрочное голосование в труднодоступных территориях. Такое решение принято на заседании избиркома ЯНАО. Для досрочного голосования традиционно будут использовать воздушный, водный и наземный транспорт. Комиссии выстроят оптимальные маршруты, в том числе с учетом северной погоды. В первый же день досрочного голосования комиссии Приуральского, Пуровского, Тазовского, Шурышкарского районов и Салехарда отправятся к избирателям.

Территориальным избирательным комиссиям Ноябрьска, Салехарда, Приуральского, Ямальского, Тазовского, Шурышкарского, Надымского, Пуровского, Красноселькупского районов поручено оповестить избирателей и наблюдателей о дне, месте и времени проведения досрочного голосования.

Как сообщил председатель Избиркома ЯНАО Андрей Гиберт, комиссиям предстоит отработать в вахтовых поселках более 130 предприятий и побывать в 461 оленеводческой бригаде. В автономии к труднодоступным относятся местности всех семи районов, а также поселок Пельвож, отнесенный к Салехарду, и микрорайон Ноябрьска Вынгапуровский.

По имеющимся сведениям, там находится более 30 тысяч избирателей, из них более 7 тысяч – жители тундры.

Салехард, Александр Непомнящий

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