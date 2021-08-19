В Салехарде начали печатать бланки для осенних выборов в Госдуму

Бланки для голосования на выборах депутатов Госдумы начали изготавливать в салехардской типографии. Уже 21 августа их планируют передать в окружной избирком. На всех этапах транспортировки и хранения бумаг их будут охранять сотрудники МВД.
У бюллетеней три степени защиты от подделки, сообщил представитель Избирательнйо комиссии ЯНАО. Для урн с электронным считыванием адаптируют 4% избирательных документов.
«Тангирная сетка имеет определенный рисунок, который нетипографским способом трудно воспроизвести. Поэтому имеется определенная степень защиты. Кроме того, цвет на принтере, аналогичный типографскому, подобрать очень тяжело», – рассказали в избиркоме ЯНАО.
В сентябре ямальцы будут голосовать за кандидатов в депутаты Госдумы и Тюменской облдумы, в некоторых муниципалитетах выберут местных депутатов, а в одном – главу поселения.
Салехард, Александр Непомнящий
Салехард. Другие новости 19.08.21
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