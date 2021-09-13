На Ямале создадут полигон для исследования парниковых газов

На Ямале появится карбоновый полигон. Его создадут на базе международной станции «Снежинка». Там будут проводить исследования парниковых газов, чтобы разработать технологии наземного и дистанционного контроля и минимизировать их выбросы в атмосферу. Этот полигон будет первым в российской Арктике.

Сама станция «Снежинка» будет работать на водородной энергии. На площадке ученые будут изучать вопросы изменения климата, состояния вечной мерзлоты и использования альтернативных энергоресурсов. Местом для строительства станции определили Нефритовую долину. Строительство должно начаться уже в этом году.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 10.09.21

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