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Понедельник, 13 сентября 2021, 10:20 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

На Ямале создадут полигон для исследования парниковых газов

На Ямале появится карбоновый полигон. Его создадут на базе международной станции «Снежинка». Там будут проводить исследования парниковых газов, чтобы разработать технологии наземного и дистанционного контроля и минимизировать их выбросы в атмосферу. Этот полигон будет первым в российской Арктике.

Сама станция «Снежинка» будет работать на водородной энергии. На площадке ученые будут изучать вопросы изменения климата, состояния вечной мерзлоты и использования альтернативных энергоресурсов. Местом для строительства станции определили Нефритовую долину. Строительство должно начаться уже в этом году.

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