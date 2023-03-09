Застройщиком станции «Снежинка» будет правительственный фонд Ямала

Застройщиком научной станции «Снежинка» в Приуральском районе Ямал стал некоммерческий фонд – РИФ «Ямал». Он был учреждён правительством ЯНАО. Застройщика назвала Главгосэкспертиза. Там одобрили проект объекта.

Станцию планируют создать в 70 км к северо-западу от Салехарда. Это будет круглогодичный и полностью автономный комплекс на базе возобновляемых источников энергии и водородной энергетики.

Мощность проектируемых ветроэнергоустановок составляет 1050 кВт, мощность солнечной электростанции – 300 кВт.

«Строительство арктической станции «Снежинка» пройдёт в два этапа. На первом численность сотрудников составит 20 человек, после ввода в эксплуатацию второго этапа их численность возрастет до 86 человек», – сообщил главный эксперт проекта Павел Самойлов, которого цитируют на сайте структуры.

Проектируемый комплекс зданий состоит из 7 корпусов, предназначенных для временного проживания и лабораторных занятий студентов вузов, проходящих практику, а также для командированных сотрудников из других организаций и сотрудников станции. Всего в 24 лабораторных помещениях разместят 40 рабочих мест.

На территории комплекса также планируется размещение ветроэнергоустановок, электролизной станции по выработке водорода, помещения электрохимических генераторов, площадки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также систем водоснабжения и водоотведения, мастерских и иных необходимых зданий, сооружений и коммуникаций.

Генеральный проектировщик «Снежинки» – ООО «Инжиниринговый центр «Автономная энергетика». Согласно базе данных «Селдон.Базис», в числе её учредителей – физтех МФТИ и коммерчекая компания.

Правительство Ямала намерено построить платную трассу Харп – Горнолыжный центр – Международная арктическая станция «Снежинка» с привлечением инвестора.

Приуральский район, Наталья Ефремова

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