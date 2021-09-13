На Ямале снят ряд ограничений по коронавирусу

Правительство Ямало-Ненецкого АО отменило или ослабило ряд ограничений действующие из-за пандемии. Так, отменен запрет на посещение развлекательных мероприятий в закрытых помещениях. Это касается ночных клубов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, досуговых заведений. Они возобновляют работу.

Кроме того, отменяется требование об ограничении времени работы общепита. Он сможет работать круглосуточно. Увеличено и разрешенное количество посетителей. С 50% до 75% увеличивается количество мест, которые могут занять посетители общепита и киноконцертных залов.

Напомним, что на Ямале, как и по всей России, наблюдается падение заболеваемости ковидом. На прошлой неделе показатели выявляемости инфекции не превышали 100 человек в день.

Салехард, Александр Непомнящий

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