94 случая COVID-19 зарегистрировано на Ямале за сутки

В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили 94 новых случая заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба 82 из них зафиксировали у жителей региона, 12 – у вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. Всего с начала пандемии выявлено 48 852 случая заболевания коронавирусом.
Сейчас на госпитализации в стационарах находятся 540 ямальцев. У 71 жителя региона болезнь проходит в тяжелой форме. 23 – требуется поддержка аппаратов ИВЛ.
За сутки региональным оперштабом зафиксирован 1 случай летального исхода. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерло 650 ямальцев.
Как уже писал «Новый День», в связи с падением заболеваемости на Ямале сняли ряд пандемийных ограничений, в том числе разрешили полноценно работать ночным клубам и детским развлекательным центрам.
Салехард, Александр Непомнящий
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