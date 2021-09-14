93 случая COVID-19 зарегистрировано на Ямале за сутки

В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили 93 новых случая заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, 79 из них зафиксировали у жителей региона, 14 – у вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. Всего с начала пандемии в ЯНАО выявлено 48 945 случаев заболевания коронавирусом.

Сейчас на госпитализации в стационарах находятся 529 ямальцев. У 74 жителей региона болезнь проходит в тяжелой форме, 26 пациентам требуется поддержка аппаратов ИВЛ.

За сутки региональным оперштабом зафиксирован 1 случай летального исхода. Всего с начала пандемии от COVID-19 умер 651 ямалец.

Как ранее писал «Новый День», число новых заболевших коронавирусом в России впервые за неделю опустилось ниже отметки 18 тысяч случаев. За минувший день в стране выявлено 17 837 случаев заражения Covid-19, что на 341 меньше, чем накануне (18 178), следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

При этом суточная смертность от ковида вновь пошла в рост после вчерашнего резкого снижения и вплотную приблизилась к отметке 800 умерших. За 24 часа в стране зарегистрирован 781 летальный исход (накануне – 719).

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 14.09.21

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