Ямальский маткапитал разрешат тратить на покупку жилья в домах из дерева

В ЯНАО семьи с детьми смогут приобрести частный дом в деревянном исполнении на средства из регионального маткапитала. Соответствующее решение принял глава округа Дмитрий Артюхов. Сейчас законопроект проходит юридическое согласование и потом будет рассмотрен депутатами Заксобрания, сообщает пресс-служба правительства Ямала.

Ожидается, что решение по использованию регионального материнского капитала на покупки дома в деревянном исполнении будет окончательно принято уже в октябре этого года.

В правительстве Ямала напомнили, что с просьбой использовать сертификат на региональный маткапитал на покупку деревянного дома обращались сами жители региона. Этот вопрос актуален для большинства семей, проживающих в отдалённых населённых пунктах, где дома в основном строятся из дерева. В очередной раз предложение было озвучено губернатору на его встрече с жителями Нового Уренгоя в августе.

Глава ЯНАО поручил профильным департаментам в срочном порядке проработать соответствующие поправки в региональный закон.

Как уже ранее писал «Новый День», вопросы по поводу того, как можно улучшить жизнь ямальцев, губернатор две недели собирал в ходе своего автопутешествия по ЯНАО.

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