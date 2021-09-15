На фоне роста цен на газ в ЕС прокачка топлива по трубопроводу «Ямал – Европа» выросла почти на треть

На фоне роста цен на газ в ЕС прокачка топлива по трубопроводу «Ямал – Европа» выросла почти на треть. Это следует из данных европейского газотранспортного оператора Gascade.

По данным Gascade, прокачка газа по «Ямал – Европа» выросла на 30% по сравнению со значениями накануне – до 3,52 млн куб. м в час с чуть более 2,7 млн куб. м в час.

При этом цена на газ в Европе в ходе торгов побила рекорд и превысила $810 за 1 тыс. куб. м.

Транснациональный газопровод «Ямал – Европа» проходит по территории четырех стран – России, Белоруссии, Польши и Германии. Проектная мощность трубы – 32,9 млрд куб. м газа в год, уточняет ТАСС.

Как уже писал «Новый День», цены на газ демонстрируют дальнейшую тенденцию к росту и уже в сентябре текущего года могут достигнуть отметки в 1000 долларов за тысячу кубометров.

Салехард, Елена Васильева

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