Ямальцев, переболевших ковидом, начали приглашать на углубленную диспансеризацию

Сотрудники ямальских больниц начали обзванивать пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, и приглашать их на углубленную диспансеризацию. Медики помогают подобрать для посещения удобное время и дату. В первую очередь обследование предлагают пройти тем, кто перенес болезнь в средней и тяжелой форме, рассказали «Новому Дню» в пресс-службе администрации округа.

Углубленная диспансеризация стартовала в России 1 июля 2021 года. Расширенный комплекс исследований позволит своевременно выявить возможные осложнения после перенесенной инфекции. На Ямале обследование доступно во всех медицинских учреждениях региона.

«Изучение постковидного синдрома показало, что люди, переболевшие коронавирусом, имеют симптомы, которые в дальнейшем могут вызывать серьезные проблемы со здоровьем. К ним относятся тромбозы, одышка, кашель, боли в груди и тахикардия. Эти симптомы могут свидетельствовать о проблемах с сердечно-сосудистой и дыхательной системами. Чтобы предотвратить данные риски, нужно своевременно их обнаружить, в этом и заключается основная задача диспансеризации», – рассказала первый заместитель директора департамента здравоохранения ЯНАО Мария Захарова.

В Ноябрьской больнице участковые врачи начали приглашать пациентов на диспансеризацию одними из первых. Звонок от медиков уже получили порядка 500 пациентов. В Салехарде за первую неделю пригласили около 230 человек, Новом Уренгое помогли записаться 55 ямальцам, в Надыме – 110 северянам.

Всего углубленную диспансеризацию уже завершили около 500 жителей региона. Пройти обследование можно в поликлинике по месту прикрепления. При себе необходимо иметь паспорт и полис. Если по результатам диспансеризации у пациента будет выявлено хроническое заболевание или риск его возникновения, пациенту назначат лечение и медицинскую реабилитацию.

Напомним, как сообщал «Новый День», всего на Ямале с начал пандемии выявлено 48 945 случаев заболевания коронавирусом, умер 651 человек.

Салехард, Елена Васильева

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