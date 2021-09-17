93 случая COVID-19 зарегистрировано на Ямале за сутки

В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили 93 новых случая заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба 80 из них – зафиксировали у жителей региона, 13 – у вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. Всего с начала пандемии выявлено 49 221 случай заболевания коронавирусом.

Сейчас на госпитализации в стационарах находятся 516 ямальцев. У 61 жителей региона болезнь проходит в тяжелой форме, 25 – требуется поддержка аппаратов ИВЛ.

За сутки региональным оперштабом зафиксировано 3 летальных исхода от последствий ковида. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерло 659 ямальцев.

Как писал «Новый День», накануне на Ямале было зарегистрировано 92 новых случая ковида.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 17.09.21

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