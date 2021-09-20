Ямальский Избирком озвучил предварительные данные по прошедшим выборам

Избирком ЯНАО озвучил предварительные данные по итогам голосования, которое прошло с 17 по 19 сентября 2021 года. За своих кандидатов проголосовали более 65% ямальцев. Самая высокая явка – более 91 процента – зафиксирована в Красносеселькупском районе. Таким образом, самый северный регион «тюменской матрешки» снова показал самые большие числа по активности избирателей в УрФО. На второе место, как уже писал «Новый День», попала Тюменская область.

Что касается результатов, то в ЯНАО уже обработано 80% протоколов. Голоса по выборам в ГД РФ распределились следующим образом.

По единому округу на территории ЯНАО лидирует «Единая Россия» – 69,55% голосов, у ЛДПР – 13,50%, у КПРФ – 6,98%.

По одномандатному округу №225 с большим отрывом побеждает Дмитрий Погорелый, представляющий, опять же, «Единую Россию» – с результатом 56,2% голосов избирателей. Ближайший преследователь – Иван Вершинин от ЛДПР – пока набрал 16,71% голосов.

В ходе голосования за состав Тюменской областной думы голоса избирателей распределились следующим образом:

По единому округу ЯНАО, по спискам, за «Единую Россию» проголосовало 68,35% избирателей.

За ЛДПР – 13,7%

За КПРФ – 6,69%

По одномандатным округам, после обработки 80% протоколов, побеждают представители «Единой России»: Лариса Цупикова, Михаил Пацевич, Владимир Пушкарев, Денис Ващенко.

Как уже писал «Новый День», первые итоги выборов по УрФО получились разными. С экспертным мнением можно ознакомиться по ссылке.

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