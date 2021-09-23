В Губкинском в результате взрыва паровоздушной смеси в цистерне погиб рабочий

На Ямале расследуется уголовное дело о гибели рабочего. Как сообщили РИА «НовыйдЕнь» в пресс-службе СУ СКР РФ по ЯНАО, происшествие произошло накануне вечером, на территории промышленной зоны коммерческого предприятия. Там проводились работы внутри прицепа-цистерны. В ходе работ произошел взрыв паровоздушной смеси без последующего горения. В результате происшествия погиб один рабочий, который работал внутри емкости. Второй мужчина – он находился рядом – получил различные травмы.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», продолжается.

Губкинский, Александр Непомнящий

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