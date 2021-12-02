Погибший во время взрыва в Губкинском рабочий был нетрезв

Рабочий, погибший во время взрыва цистерны в Губкинском в сентябре 2021 года, был нетрезв. Однако его не отстранили от работы – он выполнял свои обязанности в состоянии алкогольного опьянения. Об этом стало известно после проверки Гострудинспекции по факту ЧП.

Речь идёт о тяжёлом несчастном случае, который произошёл 22 сентября 2021 года. На территории промзоны одного из предприятий во время выполнения работ внутри прицепной бочки-цистерны произошёл взрыв паровоздушной смеси без горения. Мужчина, находившийся внутри цистерны, погиб. Рядом стоял ещё один рабочий – он получил травмы.

«Причинами несчастного случая явилось нарушение работником распорядка и дисциплины труда, а именно работник приступил к выполнению работ в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, были выявлены нарушения трудового законодательства – неудовлетворительная организация производства работ и неотстранение работника, находившегося в состоянии опьянения. Также работник, получивший травму лёгкой степени, был допущен к выполнению работ без прохождения обязательного психиатрического освидетельствования», – говорится в материалах государственной трудовой инспекции ЯНАО.

Виновных (работодателей) привлекли к административной ответственности. Общая сумма штрафов – 275 тыс. рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об итогах расследования пока неизвестно.

Губкинский, Наталья Ефремова

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