Бывшего сельского депутата с Ямала приговорили к полутора годам лишения свободы за коноплю

Суд вынес приговор бывшему депутату Собрания депутатов муниципального образования Белоярское Приуральского района четвертого созыва. Мужчина признан виновным в незаконном выращивании растений, содержащих наркотические средства, и их хранении.

Как уже писал «Новый День», бывший народный избранник от партии ЛДПР, в подсобном помещении на территории своего дома, выращивал два десятка кустов конопли. Там же он выращенное и хранил. После того, как полиция пришла с обыском, помимо наркотиков, дома также нашлись оружие и боеприпасы.

После возбуждения уголовного дела мужчина лишился статуса депутата. В предварительного следствия он признал свою вину, оказал активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Приуральский район, Александр Непомнящий

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