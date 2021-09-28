97 случаев COVID-19 зарегистрировано на Ямале за сутки

В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили 97 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба 84 из них зафиксировали у жителей региона, 13 – у вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 50 262 случая заболевания коронавирусом.

Сейчас на госпитализации в стационарах находится 591 ямалец. У 72 жителей региона болезнь проходит в тяжелой форме, в том числе 21 – требуется поддержка аппаратов ИВЛ.

За сутки региональным оперштабом зафиксировано 2 случая летального исхода. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерло 689 ямальцев.

Как сообщал ранее «Новый День», накануне в ЯНАО было выявлено 99 случаев ковида.

Салехард, Александр Непомнящий

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