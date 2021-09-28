За лето на Ямале утонуло 19 человек

На Ямале с начала лета 2021 года в водоемах утонули 19 человек, среди них – трое детей. Все трагедии произошли в необорудованных для купания местах либо из-за неправильной эксплуатации маломерного судна. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС России по ЯНАО генерал-майор внутренней службы Михаил Осокин, сообщает «Северпресс».

Сотрудники МЧС в течение всего лета проводили масштабную профилактическую работу. Спасатели регулярно выходили в рейды на пляжи и в места, запрещённые для купания. Проводили беседы с населением.

Михаил Осокин отметил, что за период навигации патрули провели около 350 рейдов, к административной ответственности привлекли 218 человек.

МЧС напоминает, что скоро на Ямале начнётся период ледостава. Спасатели призывают ямальцев отказаться от выхода на первый неокрепший лёд и дождаться устойчивой морозной погоды.

Как уже писал «Новый День», последнее утопление ребенка произошло на Ямале месяц назад.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 28.09.21

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