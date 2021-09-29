В одном из сел на Ямале бродячие собаки за лето искусали 28 человек

За три месяца бродячие собаки напали на жителей Аксарки 28 раз. Это выяснилось в ходе прокурорской проверки. В 11 случаях животные нападали на детей.

По данным окружной прокуратуры, основная причина произошедшего – нарушения при исполнении муниципального контракта, заключенного между управлением ЖКК администрации Приуральского района и индивидуальным предпринимателем. Последний, должен был организовать отлов безнадзорных животных. Этого по всей видимости не произошло.

Прокурор района в отношении предпринимателя возбудил административное дело и направил его в суд. Суд согласился с требованиями прокурора и назначил виновному штраф в 30 тысяч рублей.

Как ранее сообщал «Новый День», агрессивные бродячие собаки являются проблемой для Ямала, они регулярно нападают на взрослых и детей.

Аксарка, Александр Непомнящий

Аксарка. Другие новости 29.09.21

Курение помогает от ковида. / На Ямале первая беременная, привитая от ковида, готовится выйти в декрет. / В Надыме ребенок получил травмы на неисправной горке. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»